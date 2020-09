Perseguita e aggredisce il nuovo ragazzo dell'ex fidanzata: nei guai un 21enne (Di venerdì 11 settembre 2020) , Visited 313 times, 313 visits today, Notizie Simili: Perseguita l'ex compagna a Tempio, 30enne di Olbia… Smantellata una banda di trafficanti di droga a… Ancora sangue in centro a ... Leggi su galluraoggi

NUORO. La polizia di Nuoro ha eseguito la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa emesso dall'autorità giudiziaria nei confronti di un giovane di 21 anni. Lo scorso febbraio ...

La Polizia di Stato ha dato esecuzione alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa emesso dall’A.G. di Nuoro nei confronti di C. F., classe 1999. I FATTI – Nel mese di febbr ...

