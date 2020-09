Paolo si complimenta con Gemma, ma Tina si intromette: 'Una cosa è guardare, altra è toccare' (Di venerdì 11 settembre 2020) La nuova stagione di ' Uomini e Donne ' inizia subito con dei nuovi incontri per Gemma Galgan i. Dopo le difficoltà riscontrate con il 26enne Nicola, la dama torinese non si preclude la possibilità di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 11 settembre 2020) La nuova stagione di ' Uomini e Donne ' inizia subito con dei nuovi incontri perGalgan i. Dopo le difficoltà riscontrate con il 26enne Nicola, la dama torinese non si preclude la possibilità di ...

HachiSakura90 : RT @agnesehokx: Paolo che si complimenta solo perché non ha letto le versioni prima delle tre modifiche #ciavarrini - orangeskiesxx : RT @agnesehokx: Paolo che si complimenta solo perché non ha letto le versioni prima delle tre modifiche #ciavarrini - Gogodemarchis : RT @SporteSaluteSpA: Sport e Salute si complimenta con Paolo #Barelli, rieletto oggi Presidente della @FINOfficial_. Buon lavoro, President… - Francym97 : RT @agnesehokx: Paolo che si complimenta solo perché non ha letto le versioni prima delle tre modifiche #ciavarrini - valeari88 : RT @agnesehokx: Paolo che si complimenta solo perché non ha letto le versioni prima delle tre modifiche #ciavarrini -

Venezia 2020, Emma Marrone: giacca smoking e gambe da urlo

Emma Marrone ha preso parte al red carpet di Venezia77 indossando un vestito/giacca di ArmaniEmma Marrone ha sfilato sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia, e ha conquistato tutti. La canta ...

