Pagamento contributi Inps 2020 sospesi: le istruzioni per saldare il 50% (Di venerdì 11 settembre 2020) Pagamenti contributi Inps 2020: con un recente messaggio, l'ente previdenziale chiarisce i termini della sospensione e fornisce nuove indicazioni riguardanti il versamento del 50% a partire dal 16 settembre. Ecco cosa dice nel dettaglio la circolare licenziata dall'Istituto.Segui Termometro Politico su Google News Pagamento contributi Inps: versamento del 50% dal 16 settembre Pagamento contributi Inps sospesi: con il messaggio numero 3274 del 9 settembre 2020, l'Inps precisa le regole relative ai versamenti dei contributi sospesi a seguito dell'emergenza coronavirus. A seguito delle modifiche ai termini imposte dal ...

