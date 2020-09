Nota di credito

Leggi su studiocataldi

(Di venerdì 11 settembre 2020) : cos'è per annullamento fattura: come si fa fattura elettronica: cos'èTorna su Con la si procede a rettificare l'importo indicato in fattura quando ciò si rende necessario. Ad esempio, ciò avviene se la fattura non è stata pagata, è stata pagata parzialmente o è errata e se è avvenuta la risoluzione del contratto. per annullamento fatturaTorna su Di norma, quindi, con la si procede ad annullare una fattura, in tutto o in parte. Ciò avviene soprattutto in caso di errori nel documento già emesso, nell'importo, nella data di emissione o nell'inserimento dei dati del cliente. La per errori in fattura è tuttavia possibile solo entro l'anno dur...