NBA Playoff 2020: i risultati di tutte le gare (Di venerdì 11 settembre 2020) Il 17 agosto si parte con i Playoff NBA, in questa cavalcata dove per due mesi tutti gli occhi del mondo cestistico saranno puntati verso gli States e i suoi campioni, nel momento più caldo di tutta un’annata per forza di cose slittato tra agosto e ottobre. tutte le franchigie sono a caccia dello scettro detenuto dai Toronto Raptors, insidiati principalmente da Lakers, Clippers e Bucks. Sportface.it, giorno per giorno, vi terrà aggiornati con i risultati di ogni notte, dal primo turno per tutto il cammino che porterà infine alle NBA Finals. IL TABELLONE risultati PRIMO TURNO OVEST (1) Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers (8) Gara 1: 93-100Gara 2: 111-98Gara 3: 116-108Gara 4: 135-115Gara 5: 131-122 (2) Los Angeles Clippers-Dallas Mavericks (7) Gara 1: 118-110 Gara 2: 114-127Gara ... Leggi su sportface

sportface2016 : I #Lakers volano sul 3-1 nella serie con #Houston - #Nba - sportli26181512 : NBA, Rockets fantasmi: Anthony Davis guida i Lakers al 3-1 nella serie: I texani partono 'molli' e quando si scroll… - DoodleXan13 : @BleacherReport @BR_NBA @ProfessorFareen playoff rondo is differentemente - UgoBaroni : RT @SkySportNBA: NBA, i Lakers scoprono 'Playoff Rondo': stanotte gara-4 contro Houston su Sky - YVNGJXFFXRY : Westbrook è proprio un somaro di merda, mi irrita. Sei al 12º anno di NBA, sono 11 anni che ai playoff fai pena e c… -