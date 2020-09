Nainggolan aspetta l’Inter… in albergo: la situazione del belga (Di venerdì 11 settembre 2020) Radja Nainggolan alloggia in hotel nel centro di Milano in attesa di conoscere il suo futuro: l’Inter riflette sul centrocampista Il futuro di Radja Nainggolan è ancora oggetto di valutazione da parte dell’Inter, che attende il parere dell’allenatore Antonio Conte in vista della prossima stagione. Come raccolto dalla redazione di calcionews24.com, il centrocampista belga alloggia attualmente in un albergo nel centro di Milano. La sua volontà è quella di restare in nerazzurro dopo la stagione in prestito al Cagliari. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 11 settembre 2020) Radjaalloggia in hotel nel centro di Milano in attesa di conoscere il suo futuro: l’Inter riflette sul centrocampista Il futuro di Radjaè ancora oggetto di valutazione da parte dell’Inter, che attende il parere dell’allenatore Antonio Conte in vista della prossima stagione. Come raccolto dalla redazione di calcionews24.com, il centrocampistaalloggia attualmente in unnel centro di Milano. La sua volontà è quella di restare in nerazzurro dopo la stagione in prestito al Cagliari. Leggi su Calcionews24.com

