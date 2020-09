Matera, due minori violentate: "Hanno morso i genitali per difendersi" (Di venerdì 11 settembre 2020) Gabriele Laganà I soggetti fermati Hanno un'età compresa tra i 19 e i 23 anni e sono tutti di Pisticci. Le minori Hanno cercato di difendersi anche mordendo una parte intima di uno dei ragazzi Dopo serrate indagini la polizia di Matera ha arrestato i presunti responsabili della violenza sessuale e delle lesioni personali aggravate e continuate nei confronti di due minori di nazionalità britannica compiute a Marconia, frazione di Pisticci, la notte del 7 settembre. Gli abusi si sono consumati nel giardino di una villa in cui si stava svolgendo una festa privata. Le indagini, coordinate dalla Procura di Matera e condotte dalla Squadra Mobile di Matera e dal Commissariato di Pubblica sicurezza di Pisticci, ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 11 settembre 2020) Gabriele Laganà I soggetti fermatiun'età compresa tra i 19 e i 23 anni e sono tutti di Pisticci. Lecercato dianche mordendo una parte intima di uno dei ragazzi Dopo serrate indagini la polizia diha arrestato i presunti responsabili della violenza sessuale e delle lesioni personali aggravate e continuate nei confronti di duedi nazionalità britannica compiute a Marconia, frazione di Pisticci, la notte del 7 settembre. Gli abusi si sono consumati nel giardino di una villa in cui si stava svolgendo una festa privata. Le indagini, coordinate dalla Procura die condotte dalla Squadra Mobile die dal Commissariato di Pubblica sicurezza di Pisticci, ...

