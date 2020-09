Lapo Elkann a Verissimo: «A 13 anni sono stato abusato, è un dolore che negli anni ti mangia» (Di venerdì 11 settembre 2020) Rampollo di casa Elkann, Lapo – più volte balzato agli onori della cronaca per episodi anche spesso spiacevoli – si racconta ai microfoni di Verissimo in un’intervista inedita in cui per la prima volta affronta di persona temi difficili che ne hanno segnato l’intera esistenza. Secondogenito di Margherita Agnelli e Alain Elkann, Lapo è sempre stato il ‘bad boy’ di famiglia, con atteggiamenti autodistruttivi ‘incomprensibili’ agli occhi dei più. È aprendosi a Silvia Toffanin – nell’intervista in onda sabato, 12 settembre 2020 – che Lapo ha approfondito le origini di tali comportamenti. Leggi anche >> Verissimo anticipazioni, torna su Canale 5 da ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 11 settembre 2020) Rampollo di casa– più volte balzato agli onori della cronaca per episodi anche spesso spiacevoli – si racconta ai microfoni diin un’intervista inedita in cui per la prima volta affronta di persona temi difficili che ne hanno segnato l’intera esistenza. Secondogenito di Margherita Agnelli e Alainè sempreil ‘bad boy’ di famiglia, con atteggiamenti autodistruttivi ‘incomprensibili’ agli occhi dei più. È aprendosi a Silvia Toffanin – nell’intervista in onda sabato, 12 settembre 2020 – cheha approfondito le origini di tali comportamenti. Leggi anche >>anticipazioni, torna su Canale 5 da ...

