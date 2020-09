Irama ospite a Tu Sì Que Vales con un medley di Mediterranea e Crepe

(Di venerdì 11 settembre 2020) Ci saràa Tu Sì Que, per oliare gli ingranaggi del talent show di casa Endemol che quest’anno giunge alla settima edizione. Il cantautore ha appena lanciato il nuovo EPe si appresta a presentarlo al grande pubblico dopo aver già ottenuto un certo successo secondo le stime Fimi della scorsa settimana. Recentemente ha parlato dei retroscena del disco e della rottura con l’ex manager Francesco Facchinetti e oggi, nel contesto di, troviamo un artista più consapevole e motivato. Con la linfa ritrovata e la voglia di lanciarsi nel mercato discografico, il cantautore di Carrara saràdi Tu Sì Quenella prima puntata del programma che andrà in onda domani, 12 settembre ...

IlContiAndrea : Ospite domani a #TuSiqueVales #Irama che canterà Mediterranea e Crepe - _ItsGiorgia : RT @IlContiAndrea: Ospite domani a #TuSiqueVales #Irama che canterà Mediterranea e Crepe - orasiamoindue_ : RT @IlContiAndrea: Ospite domani a #TuSiqueVales #Irama che canterà Mediterranea e Crepe - sabry67494248 : RT @GroupIrama: Domani sera alle 21:20, Filippo sarà ospite di #tusiquevales su canale 5!???? #irama - idol_irama : RT @GroupIrama: Domani sera alle 21:20, Filippo sarà ospite di #tusiquevales su canale 5!???? #irama -

Sabato 12 settembre, in prima serata su Canale 5, al via la nuova edizione di “Tu Si Que Vales”. Ospite in studio il cantautore Irama, che presenta sul palco un medley di Mediterranea e Crepe, il nuov ...(ANSA) - ROMA, 11 SET - Torna sabato 12 settembre, in prima serata su Canale 5, Tu sì que vales, il talent show prodotto dalla Fascinp Pgt, alla settima stagione. Squadra che vince non si cambia: in g ...