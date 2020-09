Elisabetta Gregoraci in Lacrime | La Showgirl Svela Nuovi Dettagli Sul Divorzio!

(Di venerdì 11 settembre 2020), ospite a Verissimo, hatosul suo divorzio da Flavio Briatore. La soubrette calabrese, ripensando al passato, è scoppiata in. Ecco cos’è successo in diretta da Silvia Toffanin. Dopo il lungo periodo di stop a causa della pandemia, è finalmente tornato Verissimo, il salotto gossipparo di Silvia Toffanin, con tanti ospiti eretroscena sul mondo dello spettacolo e della cronaca rosa. Uno dei più attesi, nonché uno di quelli che più ci ha fatto emozionare, è stato quello di, che parlando del suo divorzio da Flavio Briatore, avvenuto tre anni fa, è scoppiata a piangere. La...

Elisabetta Gregoraci sarà ospite nella prima puntata autunnale di Verissimo. L’argomento principale ovviamente sarà la situazione di salute di Briatore, che poche settimane fa ha contratto il ...Ad aprire la prima puntata di sabato ci saranno Lapo Elkann, Piero Chiambetti, Alessia Marcuzzi, Elisabetta Gregoraci, Alfonso Signorini e Giorgia Palmas: in particolare, in esclusiva solo per ...