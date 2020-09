È morto Alan Minter. Negli obituary inglesi Jacopucci non compare (Di venerdì 11 settembre 2020) Alan Minter entra di prepotenza nelle case degli italiani nell’estate del 1978. Il 19 luglio si disputa un incontro che vale la cintura di campione europeo dei pesi medi. Allora il pugilato era uno sport molto seguito. Importante. A contendersi la corona l’italiano Angelo Jacopucci e l’inglese Alan Minter. Finì in modo tragico. Vinse Minter. Jacopucci poco dopo l’incontro si sentì male, entrò in coma e morì tre giorni dopo. Quell’incontro fece ridurre la durata dei match di pugilato: da 15 a 12 round. In Italia Alan Minter è noto praticamente solo per questo. Poi, certo, gli appassionati sanno che sconfisse Antuofermo con verdetto contestato e divenne campione mondiale. ... Leggi su ilnapolista

