Dritto e Rovescio, Paolo Del Debbio vs Beppe Grillo: «Sei un poveraccio, mi fai un baffo. Se hai i cogl*oni attacca quelli come me!» – Video (Di venerdì 11 settembre 2020) Paolo Del Debbio, Dritto e Rovescio Una risposta durissima, frontale. Paolo Del Debbio l’aveva annunciata ed è stato di parola. Ieri sera, nella prima puntata stagionale di Dritto e Rovescio, il giornalista – fresco di nuovo look – si è scagliato apertamente e con tono molto severo contro Beppe Grillo per la reazione aggressiva di quest’ultimo di fronte al tentativo di intervista da parte di Francesco Selvi, inviato della trasmissione. Nelle immagini mostrate su Rete4, il comico ha respinto il cronista, il quale – cadendo da alcuni gradini – ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio e 5 giorni di prognosi. L’accaduto ha comprensibilmente mandato su ... Leggi su davidemaggio

