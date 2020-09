Calciomercato Inter – Affari e trattative 11 settembre (Di venerdì 11 settembre 2020) Calciomercato Inter che gira ancora intorno al nome di Vidal e si cerca un’ultimo tentativo per convincere il Chelsea a lasciar partire Kantè anche se le possibilità sono ormai remote. Vidal e la trattativa con il Barcellona Arturo Vidal non si è ancora liberato dal Barcellona, ma la trattativa tra le parti va avanti. I blaugrana vogliono dall’Inter un’indennizzo anche minimo per liberare il cileno, che invece aspetta un pagamento di 2 milioni arretrati. L’Inter è pronta a garantire un qualcosa agli spagnoli nel caso di raggiungimento di risultati, ma il calciatore non intende sorvolare sui soldi che gli spettano. Nella giornata di oggi andranno avanti i confronti, ma nulla lascia presagire che Vidal non vestirà la maglia dell’Inter il ... Leggi su giornal

DiMarzio : #Higuain non si è allenato oggi con la @juventusfc, addio sancito: è partito poi per raggiungere #Miami dove firmer… - DiMarzio : Niente #Cagliari per @OfficialRadja: non c’è accordo con l’@Inter dopo l’incontro di poco fa tra #Giulini e dirigen… - Gazzetta_it : #Inter, #Godin verso la cessione: è un passo dal #Cagliari - CarmenEstradaC8 : RT @DiMarzio: #Higuain non si è allenato oggi con la @juventusfc, addio sancito: è partito poi per raggiungere #Miami dove firmerà con la s… - Alberto_Today : Inter, anche il Napoli vuole Emerson -