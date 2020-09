Cagliari e Fiorentina su Godin: il retroscena sulla comunicazione di Conte al difensore (Di venerdì 11 settembre 2020) La decisione è stata presa ormai da diverse settimane, tanto che la comunicazione dall'Inter è arrivata al giocatore già dopo la finale di Europa League Leggi su 90min

CagliariCalcio : #Sottil è rossoblù ???? Benvenuto in Sardegna, Riccardo ?? ?? - AlfredoPedulla : #Godin: la #Fiorentina non c’è. Solo #Cagliari, oggi. #Godin ha ribadito la sua volontà, giornata di confronti e di… - acffiorentina : Sottil al @CagliariCalcio a titolo temporaneo. ?? - firenzeviola_it : GODIN, Cagliari in pole ma c'è anche la Fiorentina - CentotrentunoC : #CAGLIARI ?? Dopo l'avvicinamento di ieri e l'incontro a #Milano ora una fase di stallo tra #Godin e il club rossob… -