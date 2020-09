Bugliano: classi separate per figli di genitori negazionisti (Di venerdì 11 settembre 2020) Seriamente: ancora ci chiedete di Bugliano? Se a Bugliano ci sono “classi separate per figli di genitori negazionisti” è perché Bugliano non esiste. Avreste dovuto capirlo, dai. Bugliano, come vi abbiamo detto più volte, nasce come una specie di “Mondo Piccolo 2.0”. Una versione online, più “sempliciotta”, della Brescello Guareschiana. Sostanzialmente una specie di specchio deformante dei (molti) vizi e delle (poche) virtù dell’Italiano medio, un ecosistema in cui ogni fenomeno politico o fatto di cronaca ha una sua controparte. Un comune immaginario retto da un sindaco di sinistra, Fabio Buggiani quando la maggioranza è a sinistra, oppure dal suo ... Leggi su bufale (Di venerdì 11 settembre 2020) Seriamente: ancora ci chiedete di? Se aci sono “perdi” è perchénon esiste. Avreste dovuto capirlo, dai., come vi abbiamo detto più volte, nasce come una specie di “Mondo Piccolo 2.0”. Una versione online, più “sempliciotta”, della Brescello Guareschiana. Sostanzialmente una specie di specchio deformante dei (molti) vizi e delle (poche) virtù dell’Italiano medio, un ecosistema in cui ogni fenomeno politico o fatto di cronaca ha una sua controparte. Un comune immaginario retto da un sindaco di sinistra, Fabio Buggiani quando la maggioranza è a sinistra, oppure dal suo ...

Noovyis : (Bugliano: classi separate per figli di genitori negazionisti) Playhitmusic - - GiorgioAntonel1 : RT @allenatorebis: Chissà quanti #Genitori #Negazionisti firmeranno il documento? #Scuola :classe separate per i figli dei negazionisti. #B… - PaolaTacconi : RT @allenatorebis: Chissà quanti #Genitori #Negazionisti firmeranno il documento? #Scuola :classe separate per i figli dei negazionisti. #B… - CiceroM5S : RT @allenatorebis: Chissà quanti #Genitori #Negazionisti firmeranno il documento? #Scuola :classe separate per i figli dei negazionisti. #B… - allenatorebis : Chissà quanti #Genitori #Negazionisti firmeranno il documento? #Scuola :classe separate per i figli dei negazionist… -

Ultime Notizie dalla rete : Bugliano classi Bugliano: classi separate per figli di genitori negazionisti Bufale.net