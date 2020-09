Abebe Bikila: l’etiope che conquistò Roma scalzo (Di venerdì 11 settembre 2020) Abebe Bikila è stato il primo africano a vincere una medaglia d’oro ai Giochi Olimpici, nel 1960 a Roma. Ma soprattutto, l’atleta etiope è passato alla storia per aver corso quella gloriosa maratona, il 10 settembre di 60 anni fa, a piedi nudi. Nelle Olimpiadi del boom economico e del progresso, per la prima volta trasmesse in Eurovisione, quella vittoria a piedi scalzi fu una metafora di riscatto per l’Africa intera. Dopo aver tagliato il traguardo, Abebe Bikila dichiarò di aver corso senza scarpe proprio per ricordare che il suo popolo “ha sempre vinto con determinazione ed eroismo”. La storia di Abebe Bikila La storia di Abebe Bikila alle Olimpiadi del 1960 è un concentrato di ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 11 settembre 2020)è stato il primo africano a vincere una medaglia d’oro ai Giochi Olimpici, nel 1960 a. Ma soprattutto, l’atleta etiope è passato alla storia per aver corso quella gloriosa maratona, il 10 settembre di 60 anni fa, a piedi nudi. Nelle Olimpiadi del boom economico e del progresso, per la prima volta trasmesse in Eurovisione, quella vittoria a piedi scalzi fu una metafora di riscatto per l’Africa intera. Dopo aver tagliato il traguardo,dichiarò di aver corso senza scarpe proprio per ricordare che il suo popolo “ha sempre vinto con determinazione ed eroismo”. La storia diLa storia dialle Olimpiadi del 1960 è un concentrato di ...

Omo_Salvadego__ : RT @00doppiozero: 'Corro per fare guerra alla guerra e Dio si manifesta sempre a quelli che corrono'. Gli artigli nudi di Abebe Bikila | G… - giannimontieri : RT @00doppiozero: 'Corro per fare guerra alla guerra e Dio si manifesta sempre a quelli che corrono'. Gli artigli nudi di Abebe Bikila | G… - 00doppiozero : 'Corro per fare guerra alla guerra e Dio si manifesta sempre a quelli che corrono'. Gli artigli nudi di Abebe Biki… - RRmpinero : RT @galatacla: ABEBE RE DI ROMA #10settembre 1960 Era la sua 3 maratona, la corse scalzo, perché le scarpe fornite dall'Adidas gli procurar… - cislpfu : RT @galatacla: ABEBE RE DI ROMA #10settembre 1960 Era la sua 3 maratona, la corse scalzo, perché le scarpe fornite dall'Adidas gli procurar… -