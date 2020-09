Vanessa Incontrada insultata sui social, ma questa volta l’aspetto fisico non c’entra (Di giovedì 10 settembre 2020) In un post su Facebook, la showgirl Vanessa Incontrada ha postato una foto con Pedro Alonso, attore de La Casa di Carta, e ha citato Bella Ciao. Una scelta che ha attirato critiche e insulti. L’incontro con Pedro Alonso – il celebre Berlino di La Casa di Carta – il selfie insieme postato sul profilo Facebook … L'articolo Vanessa Incontrada insultata sui social, ma questa volta l’aspetto fisico non c’entra proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

SirDistruggere : Quando sei Vanessa Incontrada e pensi di fare cosa carina dedicando a Pedro Alonso, 'Berlino' in 'La Casa di Carta'… - HuffPostItalia : 'Vogliamo Vanessa Incontrada a Sanremo. Recita, canta, balla. È meravigliosa' - metadiunarmadio : RT @__flaviaa__: ieri sera a condurre dovevano esserci carlo conti e vanessa incontrada, non quei due stolti. i said what i said. #circozzi - __flaviaa__ : ieri sera a condurre dovevano esserci carlo conti e vanessa incontrada, non quei due stolti. i said what i said. #circozzi - Rada00563645 : RT @vogue_italia: Sempre bella Vanessa Incontrada. Forse il trucco occhi la invecchia un po'. Voi che dite? Qui tutti i voti ai beauty look… -