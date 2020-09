‘Uomini e Donne’, ecco chi sono Davide Lorusso, il ‘Can Yaman’ degli Elios (che aveva già partecipato a un programma di Canale5), e Facundo Salvador La Bella, il corteggiatore che ha colpito entrambe le troniste! (Di giovedì 10 settembre 2020) Nuova stagione e nuove avventure per i protagonisti di Uomini e Donne, ripartito con uno studio completamente rinnovato lo scorso lunedì. Tra volti già conosciuti e nuovi arrivi, nella puntata di oggi abbiamo assistito anche alle prima esterna di una delle nuove troniste, Jessica Antonini. La ragazza, tatuatrice originaria di Rieti e mamma di Kevin, ha le idee molto chiare sull’uomo che vorrebbe al suo fianco e a primo impatto aveva già notato Davide Lorusso, il ragazzo che ha colpito particolarmente anche l’opinionista Tina Cipollari, a cui ha ricordato l’attore turco Can Yaman. Davide, bartender di Como già noto agli appassionati di Canale 5 per aver partecipato all’ultima edizione di Temptation Island, ha apprezzato molto ... Leggi su isaechia

