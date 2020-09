Transistor raffreddati a liquido: dissipatori addio? (Di giovedì 10 settembre 2020) Grazie ad una combinazione di elettronica e nanotecnologie, un gruppo di ricerca ha messo a punto un sistema di raffreddamento integrato nei chip, una sorta di Transistor raffreddato a liquido per una elettronica libera dai problemi di temperatura L’unico limite posto – o meglio, quello principale – posto all’elettronica è la dissipazione termica. Non possiamo ottenere chip più veloci e potenti soprattutto perché non sarebbe possibile gestire il calore. Per questo è necessario applicare i sistemi di dissipazione per far funzionare in nostri PC. Tra l’altro la dissipazione termica è l’unico motivo per cui l’elettronica consuma energia e quindi chip più efficienti sono anche più economici da mantenere operativi. La dissipazione termica ... Leggi su tuttotek

