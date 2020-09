Sorpresa Godin, il difensore è ad un passo dal Cagliari (Di giovedì 10 settembre 2020) Diego Godin è ad un passo dal Cagliari. L'Inter è pronta a cedere il difensore a titolo definitivo dopo una sola stagione. L'ex capitano dell'Atletico Madrid di Simeone ha faticato nella prima stagione italiana, con i primi mesi in perfetta alternanza tra campo e panchina, nonostante un fisico ancora integro. Troppo protagoniste le difficoltà nell'adattarsi alla difesa a 3 di Antonio Conte nonostante un finale di stagione su buoni livelli, con la titolarità acquisita nel cammino in Europa League ai danni di Skriniar. Adesso il difensore può ripartire dal nuovo corso del Cagliari con Di Francesco. Lo scrive GdS.FUTURO ANCORA IN SERIE Acaption id="attachment 1010827" align="alignnone" width="1024" Godin, Getty Images/captionPer il ... Leggi su itasportpress

