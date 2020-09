Salvini aggredito, la congolese non è pentita: “Non voglio dire niente, non sono obbligata” (Di giovedì 10 settembre 2020) Pontassieve, 10 set – Fatima, la donna che ieri ha aggredito Matteo Salvini si chiude nel silenzio e per adesso non sembra affatto pentita del gesto di ieri. Dopo aver strattonato il leader della Lega per strada a Pontassieve, in provincia di Firenze, strappandogli la camicia e la catenella con rosario che portava al collo al grido di “Io ti maledico” e altre frasi incomprensibili, la donna congolese è stata raggiunta telefonicamente dall’AdnKronos ma ha tenuto il punto, facendo presente che non fosse obbligata a rilasciare dichiarazioni. “Non dico niente dell’aggressione, sto facendo altro e non voglio parlare. Non sono obbligata e non me la sento di dire niente“, dichiara ... Leggi su ilprimatonazionale

