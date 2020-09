Roma, Cirinnà: “Il Pd aspetta un big che non arriva. Mi candido a fare la sindaca” (Di giovedì 10 settembre 2020) La senatrice Pd Monica Cirinnà ha annunciato che si candiderà come sindaca di Roma, annunciando che intende presentarsi alle primarie del centrosinistra per scegliere il candidato alla guida della Capitale. “Siccome stanno tutti fermi, dicono fino alle regionali, ma poi verranno i giorni per attutire i colpi e i contraccolpi, poi quelli della riflessione, infine chissà che altro, io venerdì parto per un giro d’ascolto della città”, ha annunciato l’esponente dem in un’intervista a Repubblica. “Io non cerco poltrone né uno stipendio”, spiega Cirinnà, famosa per le sue lotte in difesa delle coppie gay e delle donne. “Trovo anzi pericolosa la spasmodica caccia fatta nelle segrete stanze al candidato magico, che qualcuno chiama di prima fascia, ritenendo possa essere l’unto ... Leggi su tpi

