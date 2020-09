"Per favore, correte, c'è un ragazzo che è stato menato". La prima chiamata al 112 dopo l'aggressione a Willy (Di giovedì 10 settembre 2020) “Qui di fronte al ‘Duedipicche’ c’è un ragazzo che è stato menato. Per favore, potete venire?”. Sono le 3,25 da venti secondi. La notte è quella tra sabato 5 e domenica 6 settembre scorsi. La telefonata che l’Adnkronos pubblica in esclusiva sul sito è la prima di 9 arrivate al Numero unico d’emergenza per chiedere soccorsi. Willy Monteiro Duarte è a terra, picchiato dal branco e in preda alle convulsioni mentre un ragazzo chiama in preda a una forte agitazione il 112. L’operatore dall’altro capo della cornetta ... Leggi su huffingtonpost

L’articolo 126-bis comma 6 del Codice della Strada dispone che alla perdita totale dei punti sulla patente, il titolare del documento di guida deve sottoporsi all’esame di revisione della patente stes ...

"Mi sono schierata per il No, ma voterò senza alcun entusiasmo: nè da una parte, nè dall'altra sono maturate vere riflessioni su cosa e perché cambiare. Il nodo vero? Un sistema dei partiti che fa acq ...

