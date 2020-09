Pasta fredda con tonno melanzane e cipolle (Di giovedì 10 settembre 2020) La è un’ottima idea per queste giornate di caldo. Un piatto semplice e rapido da preparare, ma davvero originale. Vediamo insieme la ricetta IngredientiSegui Termometro Politico su Google News 320 gr. di Pasta2 melanzane medie1 cipolla grande200 gr. di tonno affumicatoOlio extravergine d’oliva q.b.Pepe nero macinato q.b.Sale q.b.Per preparare la iniziamo mettendo una pentola piena d’acqua sul fuoco, quando l’acqua sarà arrivata ad ebollizione aggiungete il sale e la Pasta. Intanto tagliate le melanzane a cubetti, cercando di tagliarli di dimensioni abbastanza simili per agevolare la fase della cottura, poi mettetele a friggere in padella insieme all’olio extravergine di oliva. A questo punto tagliate finemente la cipolla e aggiungetela alle ... Leggi su termometropolitico

Ultime Notizie dalla rete : Pasta fredda Pasta fredda: la ricetta infallibile (e 5 errori da non fare) Vanity Fair Italia Pasta fredda con tonno e verdure

La pasta fredda con tonno e verdure è un primo perfetto per questi giorni di caldo. Un primo comodo e veloce da preparare perché utile sia per un pranzo al sacco che per un pasto rapido in casa. Vedia ...

Pesto di zucchine, il sugo perfetto pronto in 10 minuti

Pasta e zucchine Alla pasta non sappiamo rinunciare. In questi ultimi scampoli d’estate, meglio optare per un’insalata di pasta fredda oppure con un condimento che non ci richieda tanto tempo ai forne ...

