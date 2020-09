NBA Playoff 2020: i Clippers superano i Nuggets e portano la serie sul 3-1 (Di giovedì 10 settembre 2020) I Los Angeles Clippers si impongono sui Denver Nuggets anche in gara-4 della semifinale di Western Conference ai Playoff NBA 2020. La squadra di coach Doc Rivers si impone con il punteggio di 96-85 e porta la serie sul 3-1, arrivando a un passo dalla finale. Altra prestazione monstre di Kawhi Leonard, che mette a segno 30 punti, conditi da 9 assist e 11 rimbalzi. Undici punti, invece, per Paul George. Nei Nuggets bene Nikola Jokic con una gara da 26 punti, che non bastano però a evitare la terza sconfitta di Denver. Leggi su sportface

sportli26181512 : Playoff NBA: Toronto batte Boston all’OT, si va a gara-7. Clippers sul 3-1 con i Nuggets: Spettacolare gara-6 tra C… - zazoomblog : NBA Playoff 2020: i risultati di tutte le gare - #Playoff #2020: #risultati #tutte - zazoomblog : NBA Playoff 2020: il tabellone completo e gli accoppiamenti - #Playoff #2020: #tabellone #completo - zazoomblog : NBA Playoff 2020 Toronto sopravvive al doppio OT: Boston sconfitta sarà gara-7 - #Playoff #Toronto #sopravvive… - sportface2016 : #NBAPlayoffs Il video con gli highlights di Boston Celtics-Toronto Raptors, gara-6 del secondo turno -