Mes: Meloni, 'è una fregatura' (Di giovedì 10 settembre 2020) Roma, 10 set. (Adnkronos) - Il Mes "è' una fregatura". Lo ha ribadito Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, ospite di Dritto e rovescio', nella puntata in onda stasera su Retequattro. "Quando entra -ha aggiunto- l'unico obiettivo è quello di far quadrare i conti, come trattato europeo non dipende dalle istituzioni europee, non dipende da Gentiloni, non dipende dal Consiglio europeo, non dipende dalle lettere che scrive Gentiloni". Tra l'altro "nella lettera che scrive si fa riferimento ad un articolo del Mes che è la sorveglianza post programma, quindi non è vero che non ci sono le condizionalità, le condizionalità non sono devi spendere i soldi per la sanità, le condizionalità sono devi far quadrare i conti, ...

Ultime Notizie dalla rete : Mes Meloni Meloni a Mestre: «Tutelare l'identità dei veneziani» VeneziaToday Meloni a Mestre: «Tutelare l'identità dei veneziani»

Il candidato regionale di Fratelli d'Italia, ex presidente Ater Raffaele Speranzon, è al fianco di Meloni. È critico sul Mes (fondi europei) per rafforzare la sanità locale: «I margini europei non ci ...

“Ho ancora il mal di stomaco per essere in maggioranza con l’M5s” (Renzi)

Roma, 9 set. (askanews) – “Ho ancora mal di stomaco a pensare che sono nella stessa maggioranza del Movimento Cinquestelle ma meglio così per il Paese, chi spara sull’Europa come Salvini e Meloni spar ...

