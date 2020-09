Marco Milano, Mandi Mandi e i debiti: ‘Non ce la farò nemmeno in due vite’ (Di giovedì 10 settembre 2020) Marco Milano, in arte Mandi Mandi, ha già parlato in tv dei propri problemi economici. Ora torna a farlo nel corso della puntata di Storie italiane in onda mercoledì 9 settembre su Rai 1. Nel salotto di Eleonora Daniele il comico spiega che stava iniziando a riprendersi con nuovi progetti lavorativi, poi però è arrivato il Coronavirus e si è fermato tutto (QUI il video). Marco Milano e i problemi con Equitalia Da tempo Marco Milano ha problemi con il fisco che gli ha portato via tutto: “Ho ancora problemi con Equitalia, i miei commercialisti per 4 anni hanno sbagliato la dichiarazione dei redditi. A loro arrivavano avvisi bonari ma non mi dicevano niente, poi mi sono cominciate ... Leggi su tvzap.kataweb

