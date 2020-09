Juve, è brivido Luis Suarez: c'è un problema di tempo (Di giovedì 10 settembre 2020) ROMA - Suarez zittisce tutti con il sorriso. Via social, come si fa adesso, con una storia su Instagram in cui appunto sorride mentre si allena con il Barcellona e mette a segno un gol nelle ... Leggi su corrieredellosport

juventusfc : Segnatevi data e ora! ?? Domenica, 10.30, bianconeri in campo ?? @NovaraChannel! La partita sarà a porte chiuse, m… - juventusfc : Dica 101... Con la doppietta di @Cristiano terminano gli impegni bianconeri in #NationsLeague ??… - romeoagresti : #Juve-#Higuain: procede la trattativa ma l’accordo non c’è ancora. La risoluzione del contratto solo dopo l’ok del… - AlfonsoTax2 : @capuanogio Quindi 80mil al Napoli anni fa.. percorso positivo alla Juve dove ha vinto anche la Champions ed in più… - saverio_64 : RT @fcin1908it: Carraro: 'Scudetti Juve sono 36, punto e basta. La Juve ha fatto un film tutto suo. Non ci sono solo le sentenze ma anche u… -