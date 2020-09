Janelle Monáe, chi è la protagonista Girl Power di “Il diritto di contare” (Di giovedì 10 settembre 2020) Su Rai1 è andato in onda il film statunitense “Il diritto di contare” che ha ricevuto tre candidature ai Premi Oscar. Il film è tratto dall’omonimo libro di Margot Lee Shetterly e racconta la storia vera di Katherine Johnson. Fu la scienziata che collaborò con la NASA rivoluzionando i tempi in cui razzismo e sessismo erano presenti in maniera dilagante. Il film è ambientato nell’epoca della segregazione razziale negli States. Katherine Johnson insieme alle colleghe Doroty Vaughan e Mary Jackson lavorano per la NASA le cui menti brillanti hanno permesso di tracciare le prime traiettorie per le missioni Apollo 11, Apollo 13 e il programma Mercury. Una delle protagoniste ha suscitato la curiosità dei telespettatori. Si tratta di Janelle Monáe. Janelle ... Leggi su velvetgossip

Cinziacapita : Ieri sera il ragazzino di 10 anni ha espresso per la prima volta un aprrezzamento su una donna 'mamma lei è davver… - Noovyis : (Il diritto di contare: stasera su Rai1 il film con Janelle Monáe e Mahershala Ali) Playhitmusic - - cinemaniaco_fb : ?????????????? Il diritto di contare: stasera su Rai1 il film con Janelle Monáe e Mahershala Ali - mb93 : RT @thinxnax: Janelle Monàe @JanelleMonae -

Ultime Notizie dalla rete : Janelle Monáe