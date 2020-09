Il Carrè: il taglio di capelli ideale dopo gli anta, versatile ed ad effetto lifting! (Di giovedì 10 settembre 2020) Il carrè è un taglio di capelli medio davvero comodo, elegante e versatile che regalerà un effetto lifting al vostro viso! Si sa, cambiare acconciatura può simboleggiare una trasformazione importantissima nella vita o una decisione definitiva, ma molto spesso rappresenta una scelta che si compie anche per provare un look nuovo. L’estate è appena terminata e se la vostra chioma, con il caldo ed il sole si è rovinata, una sforbiciata potrebbe risultare utile e necessaria alla sua salute! Il carrè ha il magico potere di essere perfetto ad ogni età, poiché si può realizzare in numerosi modi e con pieghe completamente diverse! Mosso, riccio, liscio, fino alle spalle o appena sotto le orecchie, scalata o ondulato… potremmo andare avanti ... Leggi su pianetadonne.blog

ClioMakeUp : Ritorno del carrè ??????? il taglio di capelli versatile perfetto per l’autunno -

Ultime Notizie dalla rete : Carrè taglio Il Mossad? Funziona molto meglio della CIA Pangea.news