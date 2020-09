Huawei MatePad T10 e T10S: ufficiali i nuovi tablet economici (Di giovedì 10 settembre 2020) MatePad T10 e MatePad T10S Sono due nuovi tablet di fascia medio-bassa di Huawei, pensati principalmente per l’intrattenimento e il tempo libero. Entrambi, infatti, possono contare sul suono surround 3D a 9.1 canali e doppio speaker con il sistema audio firmato Harman Kardon, che dovrebbe assicurare un’esperienza di ascolto senza compromessi. Al di là di questi aspetti, le principali differenze tra i due modelli consistono nella grandezza del display: 9,7 pollici con risoluzione 1280 x 800 pixel per MatePad T10 e 10,1 pollici con risoluzione 1920 x 1200 pixel per MatePad T10S. In entrambi i casi parliamo di un pannello IPS LCD. Identica anche la dotazione per quanto riguarda il processore, Kirin 710A, e la batteria ... Leggi su ilfattoquotidiano

