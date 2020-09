Highlights Thiem-De Minaur, Us Open 2020 (VIDEO) (Di giovedì 10 settembre 2020) Gli Highlights VIDEO del match tra Dominic Thiem e Alex De Minaur, valevole per i quarti di finale degli Us Open 2020. Il tennista austriaco si impone in tre set con il punteggio di 6-1 6-2 6-4, non lasciando scampo al giovane australiano. Un successo che arriva grazie soprattutto a una partenza a mille del numero tre del rankin Atp, bravo a lasciare solamente le briciole al suo avversario fin dai primi scambi. In semifinale Thiem è atteso quasi a una finale anticipata, che lo vedrà affrontare un Daniil Medvedev quanto mai in forma. Leggi su sportface

