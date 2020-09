Grande Fratello Vip 5, due nomi saltati all’ultimo: ecco di chi si tratta (Di giovedì 10 settembre 2020) Di recente sono stati rivelati tutti i concorrenti che prenderanno parte al Grande Fratello Vip 5. Alfonso Signorini, però, intervistato da Sorrisi e Canzoni, si è lasciato andare su alcune dichiarazioni riguardo a due personaggi che hanno dovuto rifiutare a causa di altri impegni. Le sue parole vengono riportate anche dal sito Isa e Chia. ecco, quindi, cosa ha detto: Sono due e mi spiace molto per entrambi. Il pilota di MotoGp Andrea Iannone aveva praticamente firmato. Ma siccome è in attesa di una sentenza disciplinare, slittata al 15 ottobre, non è nelle condizioni di partecipare. E poi Giulio Berruti. Avevo parlato a lungo con lui e con Maria Elena Boschi ed entrambi erano entusiasti. Lui era, in effetti, impegnato con una serie TV su una piattaforma digitale che, però, aveva sospeso le riprese ... Leggi su tutto.tv

repubblica : Venezia 77, il red carpet s'infuoca: il bacio caldissimo tra la vip del 'Grande Fratello' Elisa De Panicis e una os… - davidemaggio : BOOM! A Live Non è la D'Urso la reunion del Grande Fratello 1 Leggi l'anteprima di - Pontifex_it : Alle volte occorre un amore più grande per recuperare il fratello. Nel #VangeloDiOggi (Mt 18,15-20) Gesù ci invita… - davidealgebris : Coerenza tra cervello e palle di una persona che racconta / denuncia la realtà è non vive nel Grande Fratello dei P… - AvvMennillo : «GfVip»: sconosciuti, semifamosi, famosi davvero.Dall’egittologo alla Grandi, dieci bizzarri concorrenti -