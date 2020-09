Frontale in autostrada, due morti e un ferito. Chiusa l'A1 a Roma Nord (Di giovedì 10 settembre 2020) È di due donne decedute e un uomo ferito il primo bilancio dell'incidente stradale accaduto oggi pomeriggio nel tratto della A1 Firenze-Roma tra Ponzano Romano e bivio A1 direzione Nord. Lo riferiscono fonti dei vigili del fuoco, intervenuti sul posto con due squadre. Intervenuto anche l'elisoccorso Pegaso 118 che ha provveduto al trasferimento del ferito. È temporaneamente chiuso sulla autostrada A1 Milano-Napoli il tratto compreso tra il bivio A1/Diramazione Roma Nord e Ponzano Romano in direzione Firenze, a causa di un incidente avvenuto al km 527 in corrispondenza di uno scambio di carreggiata opportunamente segnalato, per consentire lavori di rifacimento della pavimentazione. Nell'incidente una ... Leggi su iltempo

