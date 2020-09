Fall Guys e i suoi spericolati eventi? Una bazzecola, in confronto alla quotidianità giapponese (Di giovedì 10 settembre 2020) Fall Guys è indubbiamente un fenomeno videoludico molto importante, tale da aver conquistato in poco tempo il mondo pop contemporaneo, con una tonnellata di meme, citazioni e parodie, tutto intorno a questo party game sbucato fuori dal nulla.Fra i "meme" più in voga degli ultimi giorni, abbiamo i "Fall Guys nella vita reale", ovvero scene di vita vera, trasformate negli spericolati giochi di Fall Guys, con tanto di musica di sottofondo e conto alla rovescia. Qui di seguito vogliamo proporvi alcune di queste parodie, tutte con un unico filo comune: provengono tutte dal Giappone.A quanto pare, la terra del Sol Levante è talmente carica di situazioni uniche e paradossali, da renderla una grande fonte di meme a tema ... Leggi su eurogamer

