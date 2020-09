È morta l’attrice Diana Rigg, Olenna Tyrell in “Game of Thrones” e unica signora Bond della storia (Di giovedì 10 settembre 2020) Diana Rigg, 82 anni, è morta: era malata di cancro, malattia che le era stata diagnosticata a marzo. L’attrice britannica famosissima – e molto amata – per aver interpretato ruoli interpretati in celebri serie tv come The Avengers e più recentemente Game of Thrones, dove è stata Olenna Tyrell, è anche l’unica signora Bond della storia, in On Her Majesty’s Secret Service, film del 1969 della saga di 007 in cui interpreta la Contessa Teresa di Vicenzo che convola a nozze con il James Bond interpretato da George Lazenby. Nel Regno Unito veniva chiamata Dame Diana, per avere ricevuto la decorazione e il titolo ... Leggi su open.online

