Costacurta sul referendum: "Voto no, non voglio più vedere di Maio". Poi la rivelazione su Berlusconi (Di giovedì 10 settembre 2020) L'ex difensore rossonero ha rilasciato un'intervista a La Repubblica rivelando la sua idea in vista del referendum sul taglio dei parlamentari Leggi su 90min

MichelaRoi : RT @il_cappellini: Bella intervista di @vecchioconcetto a Costacurta che spiega il suo No al referendum, ricorda la presenza sul palco del… - il_cappellini : Bella intervista di @vecchioconcetto a Costacurta che spiega il suo No al referendum, ricorda la presenza sul palco… - LelloPinto : RT @LelloPinto: Anche a me sta sul cazzo il mio concittadini Di Maio. Anche io voterei no, se ci andassi. Ma Costacurta pensasse alle centi… - LelloPinto : Anche a me sta sul cazzo il mio concittadini Di Maio. Anche io voterei no, se ci andassi. Ma Costacurta pensasse al… - PotereArturaio : RT @mdimagritt: E dopo Massimo Boldi sul covid, oggi nientepopodimeno di Billy Costacurta sul Referendum Costituzionale ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Costacurta sul Costacurta: “Voto contro. Non voglio assistere al trionfo di Di Maio” Rep Costacurta:"Berlusconi non mi parla da 19 anni.Andai al Gay Pride si risentì"

Alessandro Costacurta, storica bandiera del Milan, con cui ha vinto tutto nell'era Berlusconi, si lascia andare a giudizi politici, parlando anche del rapporto con il suo ex presidente, ora ricoverato ...

Costacurta: 'Voto No al referendum sui parlamentari, non sopporterei il trionfo di Di Maio e Toninelli'

In vista del prossimo appuntamento elettorale del 20-21 settembre e del voto sul referendum per la proposta di riduzione del numero dei parlamentari italiani, s ...

Alessandro Costacurta, storica bandiera del Milan, con cui ha vinto tutto nell'era Berlusconi, si lascia andare a giudizi politici, parlando anche del rapporto con il suo ex presidente, ora ricoverato ...In vista del prossimo appuntamento elettorale del 20-21 settembre e del voto sul referendum per la proposta di riduzione del numero dei parlamentari italiani, s ...