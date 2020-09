"Come Bologna, a parti invertite". Salvini aggredito dalla congolese, la clamorosa profezia di Enrico Mentana (Di giovedì 10 settembre 2020) Occhio alla profezia di Enrico Mentana. Il direttore del TgLa7, sul suo seguitissimo profilo Instagram, commenta il caso del giorno, l'aggressione subita da Matteo Salvini a Pontassieve ad opera di una militante antifascista di origine congolese: camicia e rosario strappati, urla, dito puntato. Una scena che mette i brividi. Spaventato anche il leader della Lega, Come dimostra il video che è circolato ovunque. E Mitraglietta ragiona su quanto accaduto scrivendo: "Rischia di essere, a parti invertite, un episodio chiave Come la scena del citofono a Bologna". Il riferimento è al celebre episodio del "scusi, lei spaccia?", alla vigilia delle regionali in Emilia Romagna. Episodio che secondo molti analisti ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Come Bologna Coronavirus scuola Bologna, come funzionano le mense scolastiche il Resto del Carlino Giudice ordina reintegro, ma l’addetto resta senza posto

Il giudice ha annullato il licenziamento, ma il lavoratore non ha ancora riconquistato il suo posto. Succede a un dipendente dell’Autogrill Cantagallo, che si trova a Casalecchio: lo scorso 27 luglio, ...

Traffico in autostrada, giovedì 10 settembre: doppio incidente sulla A14

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di giovedì 10 settembre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore. Tempo instabile sul Nordovest con piogge in estensione s ...

