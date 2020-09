Aurora Ramazzotti: pantaloncini e top, tutta sudata è bellissima – Foto (Di giovedì 10 settembre 2020) Aurora Ramazzotti come mamma Michelle Hunziker: stessa passione per lo sport e sui social, tutta sudata, incanta in pantaloncini e top, Foto. Aurora Ramazzotti come mamma Michelle Hunziker. La figlia di Eros ha una grande passione per lo sport e, ogni giorno, si allena mostrando spesso i suoi allenamenti e i suoi miglioramenti sui social. … L'articolo Aurora Ramazzotti: pantaloncini e top, tutta sudata è bellissima – Foto è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

piobulgaro : ?? Qui era solo una bambina, ma i suoi occhi sono inconfondibili: vediamo se indovinate chi è! Leggi qui di chi si… - MiaomiaoBitch : RT @LaGio___: Aurora Ramazzotti ha risposto al tweet sconclusionato di Selvaggia Lucarelli - giorgiopiras : @elenaincrisi Aurora ramazzotti rientra nella definizione di figa secondo voi? - ghiblaway : Molto bello questo post di Aurora Ramazzotti su instagram, la figlia di Michelle Hunziker - radioyoume : Radio You & Me ON AIR : Eros Ramazzotti - L´aurora -- Scrivici su WhatsApp 3248862989 -