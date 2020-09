Arriva la quarantena corta. Il Cts decide sull'isolamento di dieci giorni (Di giovedì 10 settembre 2020) Arriva la quarantena corta? È allo studio l'ipotesi di una riduzione del periodo di isolamento per Covid da 14 a 10 giorni. A quanto si apprende la novità sarà affrontata martedì, 15 settembre, quando si terrà la riunione del Comitato tecnico scientifico per le misure contro il contagio di Coronavirus. La quarantena di dieci giorni sembra una via di mezzo tra quella attualmente in vigore e quella proposta in Francia, di 7 giorni, che attende il via libera delle autorità. Ieri il ministro della Salute Roberto Speranza ha chiarito che "si può immaginare una riduzione dei 14 giorni a fronte di un tasso di rischio che aumenterebbe in una percentuale ... Leggi su iltempo

