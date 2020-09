Us Open, Serena Williams vola in semifinale per la tredicesima volta (Di mercoledì 9 settembre 2020) Serena Williams raggiunge le semifinali degli Us Open per la tredicesima volta nella sua carriera. La statunitense ha battuto in rimonta Tsvetana Pironkova 4-6, 6-3, 6-2. La bulgara ha vinto il primo set... Leggi su feedpress.me

