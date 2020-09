Torino. I civich fermano un borseggiatore in piazza della Repubblica (Di mercoledì 9 settembre 2020) Martedì mattina in piazza della Repubblica, nei pressi di via Bellezia, agenti del Comando Sezione Porta Palazzo della Polizia Municipale di Torino hanno fermato un borseggiatore che aveva appena derubato una donna magrebina. L’uomo, un cittadino di nazionalità algerina, approfittando di un attimo di distrazione della vittima – impegnata a effettuare compere nell’area mercatale e a badare ai due figli nel passeggino – ha sfilato il portafoglio dalla borsa della donna. I ‘civich’, attirati dalle urla della signora, sono immediatamente intervenuti e, grazie anche all’aiuto dei venditori ambulanti che hanno rallentato la fuga del ladro, sono riusciti a ... Leggi su laprimapagina

Ultime Notizie dalla rete : Torino civich L'edificio commerciale è abusivamente trasformato in mini alloggi per persone in difficoltà: affitti pagati in nero TorinoToday Franco Guerzoni – L’immagine sottratta

Il Museo del Novecento riapre la stagione espositiva con la mostra Franco Guerzoni. L’immagine sottratta, a cura di Martina Corgnati, un affondo nell’opera dell’artista modenese in programma dal 9 set ...

Il Museo del Novecento riapre con la mostra "L'immagine sottratta" di Franco Guerzoni

Il Museo del Novecento riapre la stagione espositiva inaugurando, in occasione della "Milano Art Week 2020", la mostra di Franco Guerzoni,L’immagine sottratta, a cura di Martina Corgnati, un affondo n ...

Il Museo del Novecento riapre la stagione espositiva con la mostra Franco Guerzoni. L’immagine sottratta, a cura di Martina Corgnati, un affondo nell’opera dell’artista modenese in programma dal 9 set ...Il Museo del Novecento riapre la stagione espositiva inaugurando, in occasione della "Milano Art Week 2020", la mostra di Franco Guerzoni,L’immagine sottratta, a cura di Martina Corgnati, un affondo n ...