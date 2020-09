Stefano De Martino smentisce tutto: niente donne, per lui solo Santiago (Di mercoledì 9 settembre 2020) Stefano De Martino smentisce gli ultimi gossip che lo vedrebbero insieme ad una ragazza di nome Fortuna. Per ora niente donne nella sua vita: pensa solo a fare il padre, anche visto il ritrovato rapporto di pace con la sua ex moglie! Dopo l’addio a Belen al ballerino napoletano sono stati accostati decine di flirt! Stefano, però, li ha sempre smentiti tutti. Da Mariana Rodriguez a Alessia MarcuzziArticolo completo: dal blog soloDonna Leggi su solodonna

blogtivvu : Stefano De Martino smentisce gli ultimi flirt: Belen Rodriguez? E’ tornato il sereno, il gossip di “Chi” e le foto… - darksaoirse : Più tossico di Stefano De Martino - ohsoalexx : ho visto stefano de martino con più capelli - infoitcultura : Stefano De Martino, posto in aereo accanto a Cecilia. Ma lei lo fa alzare -