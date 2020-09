Scuola, Conte spegne le polemiche: «Si comincia in sicurezza il 14 settembre» (Di mercoledì 9 settembre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 9 settembreBasta con le polemiche: il 14 settembre si parte. Così in conferenza stampa il premier Giuseppe Conte spegne le polemiche crescenti degli ultimi giorni in vista della riapertura della Scuola. Una conferenza in cui il premier è affiancato dalla ministre dell’Istruzione Lucia Azzolina, da quella dei Trasporti Paola De Micheli e dal ministro della Salute Roberto Speranza. «Abbiamo lavorato intensamente alla riapertura delle scuole: quest’anno avverrà in un Contesto nuovo e non facile che sfiderà tutto il sistema Italia. Ma grazie al nostro lavoro l’anno scolastico comincerà regolarmente», afferma Conte. ... Leggi su open.online

AzzolinaLucia : Alle 15:00 la conferenza stampa a Palazzo Chigi con il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte sulla scuola. Potete… - NicolaPorro : #Conte ci ripensa anche sul #Mes. Intanto il ministro #Gualtieri parla di meno #tasse grazie all'#Europa e sul… - bendellavedova : Sul #Mes la maggioranza mette in atto una sceneggiata inaccettabile: il #PD chiede (giustamente) di accedere ai fon… - arquer12 : RT @DavelloStefano: I #presidi dichiarano che sarà difficile aprire la #scuola il 14 settembre perché non sono stati consegnati i banchi e… - milos948 : Ecco la satira del giorno. Conte apre la sua scuola - -