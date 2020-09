Roma: studente positivo all’American Overseas School (Di mercoledì 9 settembre 2020) E’ risultato positivo al Coronavirus uno studente dell’American Overseas School of Rome. A dare la notizia attraverso i propri canali social proprio l’istituto che si trova sulla via Cassia. E’ stata immediatamente contattata la Asl e l’intero campus è stato sanificato. Verranno ora tracciati tutti i contatti dello studente risultato positivo. Yesterday evening, we learned that an AOSR student received a positive COVID-19 test result. Our Covid Response Team… Gepostet von American Overseas School of Rome am Mittwoch, 9. September 2020 “La nostra scuola continua ad aderire a rigorosi protocolli di sicurezza (mascherina, igienizzante per mani, distanza sociali). Studenti e insegnati sono ... Leggi su ilcorrieredellacitta

