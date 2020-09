Riforma pensioni, verso la riconferma della quota 100? (Di mercoledì 9 settembre 2020) Dopo la pausa forzata dei tavoli di incontro tra governo e sindacati, da ieri i confronti avrebbero dovuto essere ripresi. L’incontro di ieri, 8 settembre, però è slittato al 16 settembre (data in cui avrebbe dovuto esserci, in ogni caso, il secondo). Il primo incontro, quindi, ormai fissato al 16 settembre servirà in primis per stabilire quali saranno gli interventi previdenziali da inserire nella prossima legge di bilancio mentre nel vivo della Riforma pensioni si entrerà solo a partire dal secondo incontro. Riforma pensioni Le commissioni che si occuperanno, quindi, della Riforma pensioni saranno due per occuparsi di nuove norme per i lavori gravosi e usuranti ma anche di giovani e donne. Inoltre ... Leggi su pensioniefisco

Noiconsalvini : #SALVINI MASSACRA FORNERO: 'DOPO AVER ROVINATO LA VITA AGLI ITALIANI, LI INSULTA' - angiuoniluigi : RT @Affaritaliani: Lega vs lo smantellamento di quota 100 - Affaritaliani : Lega vs lo smantellamento di quota 100 - fisco24_info : Pensioni, cosa cambia : Le proposte di riforma sul tavolo dell’esecutivo  - Domenico_Marra : #Lavoro RIFORMA PENSIONI/ I problemi per i giovani italiani (ultime notizie) -