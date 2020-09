Ragazza africana aggredisce Salvini: strappato il rosario dal collo (Di mercoledì 9 settembre 2020) Una Ragazza di origini congolesi si è scagliata improvvisamente contro Matteo Salvini strappandogli il fedele rosario e la camicia. Un’altra brutta avventura per il leader della Lega, Matteo Salvini nella provincia ‘rossa’ di Firenze. Questa volta è successo a Pontaqssieve dove l’ex ministro si trovava per il suo tour elettorale toscano in vista delle elezioni del 20 settembre. Salvini aveva terminato il suo comizio quando tra la numerosa gente intervenuta, è spuntata una Ragazza giovanissima, originaria del Congo, che senza un motivo apparente, si è scagliata contro il leghista. Pronto l’intervento delle forze dell’ordine presenti e del servizio d’ordine del Carroccio, ma nel frattempo la ... Leggi su chenews

Azzurra826 : @LaStampa Che caduta #lastampa. Ottima per i tweets di fascistelli che seguono. Ma... la 'ragazza' era africana o italiana? Patetici. - MartinezAlpino : RT @Crimini_Dem: Noi scappavamo mentre una ragazza africana, scorgendo l’autocolonna andarsene via dall’Africa alzava il braccio nel saluto… - GagliardiTweet : RT @Crimini_Dem: Noi scappavamo mentre una ragazza africana, scorgendo l’autocolonna andarsene via dall’Africa alzava il braccio nel saluto… - Gio46422990 : RT @Crimini_Dem: Noi scappavamo mentre una ragazza africana, scorgendo l’autocolonna andarsene via dall’Africa alzava il braccio nel saluto… - _ProArisetFocis : RT @Crimini_Dem: Noi scappavamo mentre una ragazza africana, scorgendo l’autocolonna andarsene via dall’Africa alzava il braccio nel saluto… -

Ultime Notizie dalla rete : Ragazza africana Salvini aggredito: una giovane africana gli strappa la camicia, il rosario e la catenina... Secolo d'Italia AFRICANA AGGREDISCE MATTEO SALVINI A PONTASSIEVE, GLI STAPPA CAMICIA E CATENINA

9 settembre - Strattonato da una giovane che gli ha strappato la camicia e anche la catenina che aveva al collo. E' quanto capitato al leader della Lega Matteo Salvini poco dopo il suo arrivo a Pontas ...

A Eldorado Park la rabbia è coloured

In un Sudafrica in cui il numero di contagi diminuisce sensibilmente – 639.362 casi, 15.004 morti, 566.515 guariti e 3.808,904 test all’8 settembre – e in cui si registra una recrudescenza di quella c ...

9 settembre - Strattonato da una giovane che gli ha strappato la camicia e anche la catenina che aveva al collo. E' quanto capitato al leader della Lega Matteo Salvini poco dopo il suo arrivo a Pontas ...In un Sudafrica in cui il numero di contagi diminuisce sensibilmente – 639.362 casi, 15.004 morti, 566.515 guariti e 3.808,904 test all’8 settembre – e in cui si registra una recrudescenza di quella c ...