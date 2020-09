Plasma iperimmune, non funziona più: “Stesso tasso di mortalità tra malati” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il Plasma iperimmune usato per trattare i pazienti malati di Covid, non funziona più. Lo rivela uno studio che vede innalzarsi il livello di mortalità. E’ stato realizzato uno dei più grandi studi dall’inizio della pandemia per il Coronavirus, da parte dell’Indian Council of Medical Research (ICMR), che ha valutato la somministrazione del Plasma dei … L'articolo Plasma iperimmune, non funziona più: “Stesso tasso di mortalità tra malati” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Globe1078 : Il plasma iperimmune non funziona: «Stessa mortalità e progressione del Covid tra i malati». Il più grande studio m… - liaadelfi : Il plasma iperimmune non funziona: «Stessa mortalità e progressione del Covid tra i malati». Il più grande studio m… - FabriSovranista : Il plasma iperimmune non funziona: «Stessa mortalità e progressione del Covid tra i malati». Il più grande studio m… - in_sanitas : Plasma iperimmune, Policlinico 'Giaccone' in prima linea - - simonepierini : Il #plasma iperimmune non funziona: «Stessa mortalità e progressione del #COVID19 tra i malati». Il più grande stud… -