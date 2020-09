Olanda: Coface, con Covid aumentano ritardi di pagamento (Di mercoledì 9 settembre 2020) Roma, 9 set. (Adnkronos) – Con l’emergenza coronavirus aumentano i ritardi di pagamento in Olanda. E’ quanto emerge da uno studio della Coface realizzato su 301 imprese. I termini di pagamento a dilazione rappresentano un caso interessante nei Paesi Bassi. Solo il 42% degli intervistati nel sondaggio del 1° trimestre 2020 ha dichiarato di offrire termini di pagamento lunghi, mentre per il 2° trimestre 2020 il dato è aumentato solo leggermente per il 48%. I termini di credito a breve termine dominano il panorama imprenditoriale olandese, con l’85% delle imprese che registra termini di pagamento entro i 60 giorni. Tra il primo e il secondo trimestre le preferenze delle modalità di ... Leggi su calcioweb.eu

(Adnkronos) – Un terzo di esse ha chiesto o prevede di richiedere aiuti di Stato, mentre un altro 7% non è sicuro ma potrebbe ricorrervi se la situazione economica dovesse peggiorare. Di conseguenza, ...

