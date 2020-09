MotoGp, Rossi a Misano vuole lottare con i migliori: arriva la, prima, smentita sul ritiro (Di mercoledì 9 settembre 2020) Moto Gp, Pol Espargarò: 'La Ktm è una moto vincente? Impossibile dirlo finchè non torna Marquez' 4 settembre 2020 Yamaha, preoccupano il 'caos freni' e la 'minaccia dei motori': tutto quello che c'è ... Leggi su today

SkySportMotoGP : 'Una fake news quella sul futuro di Rossi e Dovizioso' La spiegazione di @guidomeda ? ?? @MotoGP #SkyMotori… - SkySportMotoGP : .@guidomeda: 'Una fake news quella sul futuro di Rossi e Dovizioso' #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP - 1964rebel : RT @gponedotcom: 'Semi di campione': Valentino Rossi ora è una Graphic Novel: E' la nuova Graphic Novel di Sandro Garbo dedicata a Valentin… - PrincesParc : RT @gponedotcom: 'Semi di campione': Valentino Rossi ora è una Graphic Novel: E' la nuova Graphic Novel di Sandro Garbo dedicata a Valentin… - IvanoLag : @antoniojomuva46 @ValeYellow46 La notizia del Dovi al posto di Vale nel 2021 era un fake, lo ha confermato anche Ra… -